Samsun'da 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresinde gümrük kaçağı parfüm bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü. İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.