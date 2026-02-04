Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Nimet Serdar'ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:25 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Nimet Serdar’ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.

        İlçeye bağlı Susuz Mahallesi’ndeki evinden 17 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan epilepsi hastası Nimet Serdar'ın (60) bulunması için Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma personeli, asayiş komando timleri, AFAD ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ile vatandaşlar katılıyor.

        Yürütülen çalışmalarda henüz Serdar'a ait bulguya ulaşılamadı.

        Vezirköprü Kaymakamlığında Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında AFAD ve Jandarma Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında, arama çalışmalarının sürdürülmesine karar verildi.

        Havanın kararmasının ardından ara verilen arama çalışmaları, yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante İstanbul'a geliyor!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Havza Kahveciler Esnaf Odasında Hüseyin Karaçoban altıncı kez başkanlığa se...
        Havza Kahveciler Esnaf Odasında Hüseyin Karaçoban altıncı kez başkanlığa se...
        Samsun'da terör operasyonu: 1 gözaltı
        Samsun'da terör operasyonu: 1 gözaltı
        20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü Kız kardeşini öldürenlerin arkadaşı...
        20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü Kız kardeşini öldürenlerin arkadaşı...
        Samsun'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Uzmanı uyardı: "Meme kanseri riskini artırıyor"
        Uzmanı uyardı: "Meme kanseri riskini artırıyor"
        Samsun'da çiftçileri dolandırdığı iddia edilen komisyoncu hakkında soruştur...
        Samsun'da çiftçileri dolandırdığı iddia edilen komisyoncu hakkında soruştur...