Samsun'da haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Nimet Serdar’ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.



İlçeye bağlı Susuz Mahallesi’ndeki evinden 17 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan epilepsi hastası Nimet Serdar'ın (60) bulunması için Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma personeli, asayiş komando timleri, AFAD ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ile vatandaşlar katılıyor.



Yürütülen çalışmalarda henüz Serdar'a ait bulguya ulaşılamadı.



Vezirköprü Kaymakamlığında Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında AFAD ve Jandarma Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında, arama çalışmalarının sürdürülmesine karar verildi.



Havanın kararmasının ardından ara verilen arama çalışmaları, yarın devam edecek.

