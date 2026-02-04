Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Havza Kahveciler Esnaf Odasında Hüseyin Karaçoban altıncı kez başkanlığa seçildi

        Giriş: 04.02.2026 - 20:16 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:16
        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda divan heyetinin oluşturulmasının ardından İstiklal Marşı okunda, saygı duruşunda bulunuldu.

        Gündem maddelerinin görüşülmesnin ardından seçim kısmına geçildi.

        Seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Hüseyin Karaçoban, kullanılan 56 oyun tamamını alarak altıncı kez Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığına seçildi.

        Yönetim kurulu ise Mustafa Kemal Yılmaz, Sinan Özdemir, Serdar Tuncay, Hakan Çapan, Ahmet Arslan ve Fatih Özkan'dan oluştu.

        Karaçoban, genel kurula ilgi gösteren üyelere teşekkür ederek, "Bize güvenen tüm üyelerimize layık olmaya çalışacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun." dedi.


        Genel kurula Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ali Rıza Kısa, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Emin Aysan, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ile oda üyeleri ve davetliler katıldı.

