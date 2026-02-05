Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 00:21 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, adresinde yakalandı.


        Operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranan 2 kişi de gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        G.Saray kupada rahat kazandı!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçak parfüm operasyonu: 591 ürün ele geçirildi
        Samsun'da kaçak parfüm operasyonu: 591 ürün ele geçirildi
        Alaçam'da korsan taksi denetimi
        Alaçam'da korsan taksi denetimi
        Samsun'da haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Samsun'da haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Havza Kahveciler Esnaf Odasında Hüseyin Karaçoban altıncı kez başkanlığa se...
        Havza Kahveciler Esnaf Odasında Hüseyin Karaçoban altıncı kez başkanlığa se...
        Samsun'da terör operasyonu: 1 gözaltı
        Samsun'da terör operasyonu: 1 gözaltı
        20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü Kız kardeşini öldürenlerin arkadaşı...
        20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü Kız kardeşini öldürenlerin arkadaşı...