Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, adresinde yakalandı. Operasyonda nitelikli dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik aranan 2 kişi de gözaltına alındı.

