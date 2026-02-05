Salıpazarı'nda düzenlenen Okul Sporları Futsal Turnuvası sona erdi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Futsal Turnuvası, sona erdi.



12 Ocak-4 Şubat tarihlerinde Salıpazarı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda yıldız erkeklerde Salıpazarı İmam Hatip Ortaokulu birinci, Bereket Yatılı Böle Ortaokulu ikinci, Gökçeli Ortaokulu üçüncü, Muslubey Ortaokulu dördüncü oldu.



Mahalli lig yıldız kızlar kategorisinde de Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Salıpazarı İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Gökçeli Ortaokulu üçüncü, Avut Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.



Turnuvanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman tarafından verildi.





Sağlam, turnuvaya katılan tüm sporcuları, öğretmenleri ve antrenörleri tebrik ederek, okul sporlarının çocukların ve gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve öz güven kazanmalarında büyük rol oynadığını kaydetti.







