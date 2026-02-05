Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı'nda düzenlenen Okul Sporları Futsal Turnuvası sona erdi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Futsal Turnuvası, sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 08:54 Güncelleme: 05.02.2026 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda düzenlenen Okul Sporları Futsal Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler Futsal Turnuvası, sona erdi.

        12 Ocak-4 Şubat tarihlerinde Salıpazarı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda yıldız erkeklerde Salıpazarı İmam Hatip Ortaokulu birinci, Bereket Yatılı Böle Ortaokulu ikinci, Gökçeli Ortaokulu üçüncü, Muslubey Ortaokulu dördüncü oldu.

        Mahalli lig yıldız kızlar kategorisinde de Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Salıpazarı İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Gökçeli Ortaokulu üçüncü, Avut Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

        Turnuvanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman tarafından verildi.


        Sağlam, turnuvaya katılan tüm sporcuları, öğretmenleri ve antrenörleri tebrik ederek, okul sporlarının çocukların ve gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve öz güven kazanmalarında büyük rol oynadığını kaydetti.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!

        Benzer Haberler

        Samsun'da bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için halı saha maçı düzenl...
        Samsun'da bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için halı saha maçı düzenl...
        Samsun'da 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Samsun'da 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da kaçak parfüm operasyonu: 591 ürün ele geçirildi
        Samsun'da kaçak parfüm operasyonu: 591 ürün ele geçirildi
        Alaçam'da korsan taksi denetimi
        Alaçam'da korsan taksi denetimi
        Samsun'da haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Samsun'da haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor