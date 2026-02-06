Habertürk
        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen tır sürücüsüne 31 bin 348 lira ceza kesildi

        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen tır sürücüsüne 31 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı
        06.02.2026 - 14:44
        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen tır sürücüsüne 31 bin 348 lira ceza kesildi
        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen tır sürücüsüne 31 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda plakası kapatılan tırın denetim istasyonuna girmeden ilerlediğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Çakallı mevkisinde gerçekleştirdikleri uygulamada tırı durdurdu.

        Sürücüye denetim istasyonuna girmemek, plakanın okunmamasını sağlamak ve özel izin belgesi olmadan faaliyette bulunmak maddelerince toplam 31 bin 348 lira idari para cezası kesildi.

        Araç ise trafikten men edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

