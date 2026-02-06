Salıpazarı'nda vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince cami cemaatine yönelik dolandırıcılık uyarısı yapıldı.





Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Bereket Mahallesi’ndeki Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, son dönemde artış gösteren telefonla dolandırıcılık, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.



Ekipler, şüpheli aramalara itibar edilmemesi, kişisel bilgilerin ve banka bilgileri gibi hassas verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini belirterek, benzer durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını istedi.



Bilgilendirme çalışmasının ardından vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarının anlatıldığı broşür dağıtıldı.









