İşletme şefi adaylarına yönelik silvikültür eğitim tatbikatı yapıldı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yeni göreve başlayan orman mühendislerine yönelik refiklik eğitimleri kapsamında Silvikültür Eğitim Tatbikatı gerçekleştirildi. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitim programı, işletme müdürü Mecit Koçak’ın ev sahipliğinde, silvikültür şube müdürü Abdülkadir Ortataş'ın yürütücülüğünde yapıldı. Eğitime, yeni göreve başlayan orman işletme şefi adayları katıldı. Tatbikatta, silvikültürel çalışmaların teorik ve sahadaki uygulamalarına yönelik eğitim verildi. Yetkililer, programın genç mühendislerin mesleki bilgi ve deneyim kazanmalarına katkı sağladığını belirterek, göreve yeni başlayan şef adaylarına meslek hayatlarında başarı diledi.

