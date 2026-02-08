Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:19 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:19
        Samsun'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı.

        Yağış nedeniyle kayganlaşan Samsun-Ordu çevre yolunun Duruşehir sapağı yakınlarında Turan B. idaresindeki Azerbaycan plakalı tır, kızaklayarak yoldan çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralandığı belirlenen sürücü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alan ekipler, trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı.

        Tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

