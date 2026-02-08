Samsun'da yoldan çıkan tırın sürücüsü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tırın yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan Samsun-Ordu çevre yolunun Duruşehir sapağı yakınlarında Turan B. idaresindeki Azerbaycan plakalı tır, kızaklayarak yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı belirlenen sürücü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alan ekipler, trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı. Tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

