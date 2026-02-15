Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun Yeşilay Spor Kulübü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi

        Samsun Yeşilay Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 20:23 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Yeşilay Spor Kulübü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Yeşilay Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.


        Genel kurulda konuşan kulüp başkan adayı Efe Berkay Uzun, sürecin kulüp, gençler ve Samsun için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Uzun, kulübün bugünlere gelmesinde emeği bulunan önceki başkan Yusuf Güneş ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.

        Yeni yönetimin oluşumunda destek ve güven gösteren Yeşilay Spor Kulübü Genel Merkezi ve başkanına teşekkür eden Uzun, Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş'e sürece sunduğu katkılardan dolayı şükranlarını iletti.

        Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gençlere ve çocuklara yönelik sportif ve sosyal faaliyetleri artırmayı amaçladıklarını belirten Uzun, kulübün istişare kültürüyle yönetileceğini, Yeşilay ruhunun birlik ve beraberlikle güçleneceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı
        Silahlı yaralama olayının şüphelisi yakalandı
        Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Fink, Samsun'a geldi
        Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Fink, Samsun'a geldi
        Naci Görür'den "Vezirköprü depremi" değerlendirmesi
        Naci Görür'den "Vezirköprü depremi" değerlendirmesi
        Samsun'da yalancı bahar: Vatandaşlar sahile akın etti
        Samsun'da yalancı bahar: Vatandaşlar sahile akın etti
        Samsun'da feci kaza: 1 ölü
        Samsun'da feci kaza: 1 ölü
        Samsun'da gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi
        Samsun'da gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi