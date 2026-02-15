Samsun Yeşilay Spor Kulübü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi

Samsun Yeşilay Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.





Genel kurulda konuşan kulüp başkan adayı Efe Berkay Uzun, sürecin kulüp, gençler ve Samsun için hayırlı olması temennisinde bulundu.



Uzun, kulübün bugünlere gelmesinde emeği bulunan önceki başkan Yusuf Güneş ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.



Yeni yönetimin oluşumunda destek ve güven gösteren Yeşilay Spor Kulübü Genel Merkezi ve başkanına teşekkür eden Uzun, Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş'e sürece sunduğu katkılardan dolayı şükranlarını iletti.



Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gençlere ve çocuklara yönelik sportif ve sosyal faaliyetleri artırmayı amaçladıklarını belirten Uzun, kulübün istişare kültürüyle yönetileceğini, Yeşilay ruhunun birlik ve beraberlikle güçleneceğini ifade etti.

