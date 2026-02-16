Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı'nda gençler toplumsal farkındalık için sahaya indi

        Salıpazarı Gençlik Merkezi gönüllüleri, ramazan ayı öncesinde yürüttükleri sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetleriyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Giriş: 16.02.2026 - 19:27 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:27
        Salıpazarı'nda gençler toplumsal farkındalık için sahaya indi
        Salıpazarı Gençlik Merkezi gönüllüleri, ramazan ayı öncesinde yürüttükleri sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetleriyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Gençler, ibadethanelerin ramazana daha temiz ve düzenli şekilde hazırlanması amacıyla ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı. Gönüllüler, çalışmalarla ibadet ortamlarının daha hijyenik ve düzenli hale gelmesine katkı sundu.

        Doğa bilincini artırmaya yönelik etkinlikler kapsamında Göne Mesire Alanı'nda çevre temizliği yapan gençler, doğaya bırakılan atıkları toplayarak alanın daha temiz bir görünüme kavuşmasını sağladı. Etkinlikte çevreyi koruma bilincine dikkat çekildi.

        Eğitim ve kişisel gelişimi destekleyen faaliyetler çerçevesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğinde ise gençler, belirlenen eserleri birlikte okuyarak değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikle okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlandı.

        Sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet etkinliğinde gençler, belirlenen güzergâhta pedal çevirerek spor yaptı ve çevre dostu ulaşım konusunda farkındalık oluşturdu.

        Salıpazarı Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin gönüllülük esasına dayalı faaliyetlerle toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

