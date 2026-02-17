Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın babası Mustafa Topal vefat etti

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın 92 yaşında vefat eden babası Mustafa Topal'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın babası Mustafa Topal vefat etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın 92 yaşında vefat eden babası Mustafa Topal'ın cenazesi toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Topal'ın cenazesi, Merkez Avcı Sultan Camisi'ne getirildi.


        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Topal'ın cenazesi, Topağaçlar mevkisindeki aile kabristanında defnedildi.


        Cenazeye Topal ailesinin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Maskeli cinayet olayı zanlıları yakalandı
        Maskeli cinayet olayı zanlıları yakalandı
        Sosyal medyadan arkadaşlık isteği tartışmasında kan döküldü
        Sosyal medyadan arkadaşlık isteği tartışmasında kan döküldü
        Samsun'da tarihi eser operasyonu: Helenistik sikkeler ve Osmanlı eserleri e...
        Samsun'da tarihi eser operasyonu: Helenistik sikkeler ve Osmanlı eserleri e...
        Thorsten Fink'ten ilk açıklama: "Ben sihirbaz değilim"
        Thorsten Fink'ten ilk açıklama: "Ben sihirbaz değilim"
        Salıpazarı'nda gençlere Avrupa Birliği kapsamındaki gençlik programları anl...
        Salıpazarı'nda gençlere Avrupa Birliği kapsamındaki gençlik programları anl...
        GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı