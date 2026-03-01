Canlı
        Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı." dedi.

        Giriş: 01.03.2026 - 23:07
        Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK karşısına farklı bir sistemle çıktıklarını dile getirdi.


        Müsabakada topun kontrolünün kendilerinde olduğunu anlatan Fink, "Aynı zamanda kaliteli bir şekilde topa sahip olmak önemliydi. Beş farklı oyuncuyla sahaya çıktık. Farklı bir sistemle oynadık. Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı. Oynadığımız son 4 karşılaşmadan gol yemeden ayrılmak da önemli. Oyunun kontrolü bizdeydi ama gol atamadık. Takımımız çok istekli ve arzulu oynadı. Taraftarımız bu maçı izlemekten keyif almıştır. Celil de sakatlanmış olabilir." ifadelerini kullandı.

        Oyun içindeki sistemle ilgili değerlendirmede bulunan Fink, "Oynadığımız oyuna bakarsak, oyun kurulumu diğer maçlarla aynıydı. Bugün bunu 3 stoperle göstermeye çalıştık. Bazen de bek oyuncumuzu geriye geçip 3'lü oyun kurulumu yapmaya çalışıyoruz. Bugün 3 stoperle oynadık. Deplasmanlarda oynayacağımız maçlar olacak. Bugün topa sahip olma konusunda da doğru işler yaptık. Nctham'ın kas ağrısı, İrfan Can'da karın ağrısı, Zeki Yavru'nun da dizinde ağrıları vardı. Onları kadroya almadım. Kadromuzda olan oyuncularımızla sistemimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Pres oyunu benim vazgeçilmezim diyebilirim. Hangi sistemle oynarsak oynayalım kadromuzda olan oyuncularla şekillendirebiliyoruz. Bazen sistemi rakibe göre de değerlendirebiliyorsunuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

