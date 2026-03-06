Alaçam Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı yapıldı

Alaçam Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ramazan Özdemir başkanlığında yapılan toplantıda ilçenin gelişimi ve ihtiyaçları konuları değerlendirildi. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. Özdemir, "İlçemizin gelişimi, hemşehrilerimizin ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Alaçam'ımızın geleceği için alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

