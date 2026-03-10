Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Bafra'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında ilahiyatçı ve bestekar Halil Necipoğlu vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Bafra'da tasavvuf musikisi konseri düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında ilahiyatçı ve bestekar Halil Necipoğlu vatandaşlarla buluştu.

        15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sunan Necipoğlu, ardından tasavvuf musikisi eserlerini seslendirdi.

        Ramazan ayının manevi önemi ve toplumsal birliktelik üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Necipoğlu, paylaşmanın önemine değindi.

        Programın sonunda Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Necipoğlu'na ilçenin simgesi olan Çetinkaya Köprüsü'nün rölyef tablosunu takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Bafra'da ÇEDES projesi kapsamındaki öğrenciler iftarda buluştu
        Bafra'da ÇEDES projesi kapsamındaki öğrenciler iftarda buluştu
        Havza PROGEL değerlendirme toplantısı yapıldı
        Havza PROGEL değerlendirme toplantısı yapıldı
        Samsun Büyükşehir Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü programı
        Samsun Büyükşehir Belediyesinden Dünya Kadınlar Günü programı
        Otomobil hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı
        Otomobil hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı
        Profesör açıkladı: "Akran zorbalığı kişide derin izler bırakıyor, etkileri...
        Profesör açıkladı: "Akran zorbalığı kişide derin izler bırakıyor, etkileri...