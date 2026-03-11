Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 23:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        T.B. idaresindeki 57 ACR 101 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yenice Mahallesi'nde aynı yönde seyreden D.C. yönetimindeki bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve sağlık görevlilerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan D.C. hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Samsun'da afet hazırlığı toplantısı
        Samsun'da afet hazırlığı toplantısı
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçına doğru
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçına doğru
        Thorsten Fink: "Kendimize güveniyoruz, çeyrek finale kalacağımıza inanıyoru...
        Thorsten Fink: "Kendimize güveniyoruz, çeyrek finale kalacağımıza inanıyoru...
        Rayo Vallecano, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Rayo Vallecano, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Oscar Trejo: "Bu anları yaşamak için buralara kadar geldik"
        Oscar Trejo: "Bu anları yaşamak için buralara kadar geldik"
        Inigo Perez Soto: "Samsunspor deplasmanında elimizden geleni yapacağız"
        Inigo Perez Soto: "Samsunspor deplasmanında elimizden geleni yapacağız"