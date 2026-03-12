Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçelesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada 3 bin 876 sentetik ecza ile 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​​

