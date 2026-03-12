Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeşin cenazesi Samsun'da defnedildi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi, memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da inşaatta çıkan silahlı kavgada ölen 2 kardeşin cenazesi Samsun'da defnedildi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi, memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

        Saray ilçesindeki silahla kavgada hayatını kaybeden Yusuf ve Hasan Çiğdem kardeşlerin cenazesi, işlemlerin ardından memleketleri Samsun’un Vezirköprü ilçesine getirildi.

        Karkucak Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin cenazeleri, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


        Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkisindeki bir inşaat alanında dün çıkan silahlı kavgada Yusuf Çiğdem ve Hasan Çiğdem yaşamını yitirmiş, H.U. ve İ.U. ise yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da öldürülen iki kardeş, Samsun'da defnedildi
        Tekirdağ'da öldürülen iki kardeş, Samsun'da defnedildi
        Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı
        Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı
        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Samsunspor'a ziyaret
        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Samsunspor'a ziyaret
        Canik Belediyesi'nden 'Vatan, Bayrak, Şehadet' programı
        Canik Belediyesi'nden 'Vatan, Bayrak, Şehadet' programı
        Atakum'da ata tohumla geleceğe yatırım
        Atakum'da ata tohumla geleceğe yatırım
        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Samsunspor'u ziyaret etti
        A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Samsunspor'u ziyaret etti