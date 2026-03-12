UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Samsunspor-Rayo Vallecano maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Hakemler: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya) Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss, Lopez, Palazon, Garcia, Akhomach, Alemao

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.