        Samsunspor-Rayo Vallecano

        Samsunspor-Rayo Vallecano

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Samsunspor-Rayo Vallecano maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 19:44
        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji

        Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss, Lopez, Palazon, Garcia, Akhomach, Alemao



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

