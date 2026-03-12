Canlı
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçından notlar

        Samsunspor-Rayo Vallecano maçından notlar

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayan Samsunspor, Fenerbahçe maçının ilk 11 ile sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe müsabakasının kadrosunu korudu.

        Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.

        Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Emre Kılınç, Zeki Yavru, Ndiaye, Enes Albak, Borevkovic, Atoen, Soner Gönül ve Tanguy Coulibaly ise görev bekledi.




        - Samsunspor'da 5 eksik

        Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.

        UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.

        Öte yandan kırmızı-beyazlı takımda 3 aydır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly ilk 18 içinde görev bekledi.




        - Samsunspor taraftarı, maça yoğun ilgi gösterdi

        Kırmızı-beyazlı yaklaşık 21 bin taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti.

        Rayo Vallecanolu taraftarlar ise misafir takım tribünlerini kısmen doldurdu.

        Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izlemek için tribünde yerini aldı.









