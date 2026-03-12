Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor'u 3-1 yenen İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, rövanş için güzel bir skor aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 23:20
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor'u 3-1 yenen İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, rövanş için güzel bir skor aldıklarını söyledi.

        Soto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun oynadıklarını kaydetti.

        Maçta favori olmadıklarını anlatan Soto, "Kazanmış olmamız favori olduğumu göstermiyor. Oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuna iyi adapte olduk. Maçın etkileyici atmosferinde iyi oynadık. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Fiziksel olarak iyi bir seviye gösterdik. Futbolcuların forma giymesi için enerjik ve tam kapasite olması gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

        İspanyol teknik adam, her oyuncu için analiz yaptıklarını belirterek, "Takımda çeşitlilik var. 19 tane oyuncumuz mevcut. Bunları rotasyon olarak değil de seçim olarak görüyorum. Karşılaştığımız takıma göre oyuncuyu oynatıyorum. Onun için oyuncularımın her zaman hazır olması gerekiyor. Samsunspor'a karşı 3-1 alınan galibiyetin ardından psikolojik bir üstünlük de sağladık. Çeyrek finale gitmek için diğer maçı da görmemiz lazım. Bu galibiyeti oyuncularımla birlikte kutladık. Oyuncularım çok mutlu ve güzel bir yolculuk geçireceğiz. Rövanş için güzel bir skor aldık. Oyuncularım seviyesini gösterdi. Çok uzağa bakmak istemiyorum ama final oynamak isteriz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

