Futbol: UEFA Konferans Ligi
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya)
Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji
Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss, Lopez, Palazon, Garcia, Akhomach, Alemao
Goller: Dk.15 Alemao, Dk. 40 Garcia (Rayo Vallecano), Dk. 21 Mouandilmadji (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Holse, Dk. 38 Celil Yüksel (Samsunspor)
SAMSUN
