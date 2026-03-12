Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 21:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 55 SE 221 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı'nda Z.T. yönetimindeki 55 ALM 66 plakalı otomobille çarpıştı.

        Savrulan minibüs, otobüs durağında yolcu almak için bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen 55 AND 573 plakalı yolcu otobüsüne arkadan vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada minibüste bulunan ve yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 0 - Rayo Vallecano: 1 (Maç devam ediyor)
        UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 0 - Rayo Vallecano: 1 (Maç devam ediyor)
        Minibüs, hafif ticari araç ve otobüse çarptı: 7 yaralı
        Minibüs, hafif ticari araç ve otobüse çarptı: 7 yaralı
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçından notlar
        Samsunspor-Rayo Vallecano maçından notlar
        OMÜ'de 2 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu
        OMÜ'de 2 bin kişi aynı iftar sofrasında buluştu
        Samsunspor-Rayo Vallecano
        Samsunspor-Rayo Vallecano
        Samsun nüfusunun yüzde 14,3'ü yaşlı
        Samsun nüfusunun yüzde 14,3'ü yaşlı