Futbol: UEFA Konferans Ligi

Stat:SamsunYeni 19 Mayıs Hakemler: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya) Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 64 Coulibaly), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 64 Emre Kılınç), Ntcham, Mendes (Dk. 64 Zeki Yavru), Holse, Mouandilmadji (Dk. 82 Ndiaye) Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss (Dk. 87 Gumbau), Lopez (Dk. 75 Diaz), Palazon (Dk. 75 Valentin), Garcia (Dk. 83 Espino), Akhomach (Dk. 75 De Frutos), Alemao Goller: Dk. 21 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk.15 ve 78 Alemao, Dk. 40 Garcia (Rayo Vallecano) Sarı kartlar: Dk. 16 Holse, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 46 Ntcham, Dk. 63 Mendes (Samsunspor), Dk. 57 Felipe, Dk. 74 Akhomach (Rayo Vallecano) ﻿ SAMSUN

