Samsun'da tarihi eser niteliğinde 26 tablo ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde tarihi eser niteliğinde 26 tablo ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak üzere Samsun'a getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takip edilen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 26 tabloyu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

