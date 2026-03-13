        Samsun'da öğrenciler önce bayramlaştı sonra mendil içinde bayram harçlığı aldı

        Samsun'un Havza ilçesinde ortaokul öğrencileri önce okul bahçesinde bir araya gelerek bayramlaştı, daha sonra öğretmenlerinden mendil içinde bayram şekeri ve harçlık aldı.

        Giriş: 13.03.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Samsun'da öğrenciler önce bayramlaştı sonra mendil içinde bayram harçlığı aldı

        Samsun'un Havza ilçesinde ortaokul öğrencileri önce okul bahçesinde bir araya gelerek bayramlaştı, daha sonra öğretmenlerinden mendil içinde bayram şekeri ve harçlık aldı.

        25 Mayıs Mehmet Öngel Ortaokulu'nda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Ramazan ayının son okul günü ve ara tatilin başlaması nedeniyle okulda yaklaşan Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı yapıldı.

        Geleneklerinin yaşatıldığı bayramlaşma programında önce öğrencilere ramazan ve bayram gelenekleri hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencilere iyi tatiller dileyerek bayramlarını kutladı.

        Ertuğ, "Bu ay 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinliklerinizi takip ettim. Muazzam bir iş çıkardınız. Bizim çocukluğumuzdan çok daha iyi noktalardasınız. Çok daha güzel paylaşımlar yapabilme becerilerine sahipsiniz. Sizleri canıgönülden tebrik ediyorum. Umut ediyorum, iyi bir tatil ve ardından güzel bir bayram geçirirsiniz." dedi.

        Ardından öğrenciler, Ertuğ ile okul müdürü Hüseyin Yavuz ve öğretmenlerinin etrafında halka oluşturarak büyükleriyle teker teker bayramlaştı.

        Bayramlaşmanın ardından öğrencilere, içinde bayram şekeri ile bir hayırsever tarafından verilen bayram harçlığı olan mendiller dağıtıldı.

        Programı hazırlayan okulun İngilizce öğretmeni Meral Erkılıç, Osmanlı ve Türk geleneklerini öğrencilere yaşatarak öğretmeyi amaçladıklarını belirterek, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen ve çoğu unutulmuş olan gelenekleri ortaya çıkarmak, manevi duyguları öğrencilerimize aşılamak adına yola çıktık. Bu amaçla eski bir geleneğimiz olan mendil içinde şeker ve harçlık vererek öğrencilerimizin bayramlarını kutlamak istedik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Trafiğe çözüm: "Yerin altına inmemiz lazım"
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Terme'de Çanakkale Zaferi'ni anma programı düzenlendi
        Terme'de Çanakkale Zaferi'ni anma programı düzenlendi
        14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı
        Okul Sporları Bocce İl Şampiyonası Alaçam'da yapıldı
        Samsun'da 18. yüzyıla ait tablolar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Samsun'da 18. yüzyıla ait tablolar ele geçirildi: 1 gözaltı
        Gülsan'da uzlaşılamayan yüzde 15'lik kısım için acele kamulaştırma kararı S...
        Gülsan'da uzlaşılamayan yüzde 15'lik kısım için acele kamulaştırma kararı S...
        Terme'de iki mahalleyi bağlayacak köprü için çalışmalara başlandı
        Terme'de iki mahalleyi bağlayacak köprü için çalışmalara başlandı