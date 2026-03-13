        Havza'da özel gereksinimli bireyler iftar sofrasında buluştu

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, özel gereksinimli bireyler ile iftar sofrasında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Havza'da özel gereksinimli bireyler iftar sofrasında buluştu

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, özel gereksinimli bireyler ile iftar sofrasında buluştu.

        Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler okundu, dua edildi.

        Kaymakam Ayvat, iftar öncesi yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve rahmet ayı olduğunu belirterek, "Huzur ve rahmet ayındayız. Sizler bize emanetisiniz. Buradaki herkes, ben dahil olmak üzere hepimiz sizin için varız. Her zaman, burada çalışan arkadaşlarımızla beraber sizlerle olacağız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin. Devletimiz her daim özel gereksinimli bireylerimiz için pozitif ayrımcılık yapmıştır ve bundan sonrada yapacaktır." dedi.

        Merkez Müdürü Neslihan Keskin de iftar programına katılan herkese teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

