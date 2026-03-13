Samsun'da 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için başlattıkları çalışmada Bafra'dan gelen yolcu minibüsünü İncesu Mahallesi'nde durdurdu. Bu sırada minibüsten inip kaçmaya çalışan U.Y. (34) polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. U.Y'nin yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan 10 suç kaydı olduğu, 16 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

