Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı

        Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.K. (31) yakalandı.

        Hükümlünün ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Ekipler, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K'yi (36) de yakaladı.

        Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
