Samsun'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Samsun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, "uyuşturucu madde kullanmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.K. (31) yakalandı.
Hükümlünün ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 5 tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekipler, "silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K'yi (36) de yakaladı.
Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.
