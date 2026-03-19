Samsun, Tokat ve Kastamonu'da vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

Samsun, Tokat ve Kastamonu'da Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.



Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.



Bazı vatandaşlar, mezarlardaki çiçekleri suladı.





Samsun Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunarken, kabirlerin bakımı için de toprak verildi.



- Tokat



Tokat Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarları sulayarak dua etti.



Erenler Mezarlığında da vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu.



- Kastamonu



Kastamonu Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri ve vatandaşlar, şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.



Kent merkezindeki diğer mezarlıklarda da yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar dua etti.



