Samsun'da evin bahçesine giren ayı kamerada

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şirinköy Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren ayı, bir süre çevrede dolaştı. Daha sonra bölgeden uzaklaşan ayı, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.