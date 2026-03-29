        İlkadım'da Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi

        İlkadım Belediyesi ile İlkadım Kent Konseyi Çocuk Meclisi iş birliğinde, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 13:33 Güncelleme:
        İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 11 okulun katılımıyla Kalkancı Mahallesi Hazine Sokak'ta düzenlenen etkinlikte, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile öğrenciler 135 fidan dikti.

        Kurnaz, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Fidan dikim etkinliğini gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurnaz, "Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz fidan dikimi etkinliğinde, geleceğimizin teminatı yavrularımızla bir araya geldik. Çocuklarımızla birlikte 135 fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

        Etkinliğe katkı sunan İlkadım Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Serra Akagündüz ile yönetime teşekkür eden Kurnaz, bu tür organizasyonların küçük yaş gruplarıyla gerçekleştirilmesinin geleceğe bırakılacak önemli bir miras olduğunu kaydetti.

        Doğanın korunması ve yeşil alanların çoğaltılmasının önemine işaret eden Kurnaz, "Doğayı korumak, yeşile sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. İlkadım Belediyesi olarak yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Kurnaz, daha fazla yeşil alanın gelecek kuşaklara aktarılmasının daha sağlıklı bir çevre için önem taşıdığını belirterek, yeşil alanların artırılması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?

        Benzer Haberler

        Canik'te yeni sosyal alanlar hizmete sunuluyor
        Canik'te yeni sosyal alanlar hizmete sunuluyor
        Samsun'da jandarma altyapısı yeni projelerle güçlendirildi
        Samsun'da jandarma altyapısı yeni projelerle güçlendirildi
        Başkan Kurnaz: "Doğaya sahip çıkmak hepimizin görevi"
        Başkan Kurnaz: "Doğaya sahip çıkmak hepimizin görevi"
        Başkan Sandıkçı: "Yeni sosyal alanları hizmete sunuyoruz"
        Başkan Sandıkçı: "Yeni sosyal alanları hizmete sunuyoruz"
        Samsun'da yolda yürürken düşen kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da yolda yürürken düşen kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı