        Samsun'da "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" seferberliği Alaçam'dan başladı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, Valilik himayelerinde Yeşilay ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen "Bağımlılığa karşı sahadayız" projesinin saha faaliyetleri düzenlenen programla başladı.

        Giriş: 30.03.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Alaçam Meydanı'nda başlayan etkinlik kapsamında, 2026 yılının "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla genişletilen çalışmalarla üç gün boyunca ilçenin farklı kesimlerine ulaşılması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

        Programın açılışında konuşan Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda topyekun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Kayabaşı, "Okullarımızdan esnafımıza, kamu çalışanlarımızdan tüm vatandaşlarımıza ulaşarak kurumlarımızın yürüttüğü faaliyetleri ve Yeşilay'ın çalışmalarını tanıtıyoruz. Esnafımıza tanıtımlar yaparak farkındalık sürecini başlattık. Sigaradan alkole, sanal bahisten dijital bağımlılığa kadar geniş bir yelpazede mücadelemiz sürecek." dedi.

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir de değişen bağımlılık türlerine dikkati çekerek, özellikle sanal bahis ve teknoloji bağımlılığının gençler üzerindeki tehlikesine vurgu yaptı.

        Özdemir, "Geleneksel bağımlılıkların yanı sıra gençlerimizi ekrana kilitleyen ve geleceklerini karartan sanal bahis gibi konularla mücadelede Yeşilay'ın yanındayız. Amacımız, bağımlılıkla mücadele edebilen güçlü bir toplumsal yapı inşa etmek." ifadelerini kullandı.

        Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş ise projeyi tanıtarak, "Bağımlılıkla mücadele sadece kurumların değil, halkın da içinde olduğu topyekun bir seferberliktir. İlkokuldan liseye, esnaftan hukukçu ve sağlık çalışanlarına kadar her gruba özel etkinlikler yapıyoruz. Bu tohumlar tüm Samsun'da yeşerecek." diye konuştu.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Ziya Mutlu da belediye olarak projeye lojistik destek sağladıklarını, çalışmanın Samsun'un 17 ilçesinin tamamına yayılacağını kaydetti.

        Projenin Alaçam'daki programının çocuk şenliği, ailelere yönelik eğitimler ve yetişkinlere yönelik bağımlılık farkındalık eğitimleriyle sona ereceği bildirildi.

        Etkinliğe Alaçam Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Radi Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Alperen Cantürk, Samsun Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ile Yeşilay gönüllüleri de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Samsun'da usulsüz gıda nakliyle ilgili inceleme başlatıldı
        Samsun'da usulsüz gıda nakliyle ilgili inceleme başlatıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun...
        20. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Samsun...
        Endometriozis hastalığına sporla dikkat çekildi
        Endometriozis hastalığına sporla dikkat çekildi
        20. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başladı
        20. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başladı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı