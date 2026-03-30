Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
10 kişinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4 bin 34 sentetik ecza hap, 104,03 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.