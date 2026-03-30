Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



10 kişinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4 bin 34 sentetik ecza hap, 104,03 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.



Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

