Kunduz Yağlı Güreşleri 7-8-9 Ağustos'ta yapılacak

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kunduz Yağlı Güreşleri'nin 2026 yılı takvimi belli oldu.



Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada, bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilecek organizasyonun 7-8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde Kunduz Er Meydanı'nda yapılacağını bildirdi.



Geleneksel hale gelen etkinliğin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında gerçekleştirileceğini belirten Gül, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda pehlivanın katılım sağlamasının beklendiği organizasyonun, bölge turizmine ve tanıtımına katkı sunacağına işaret etti.



Başkan Murat Gül, Kunduz Yağlı Güreşleri'nin hem sportif hem de kültürel açıdan önemli bir değer olduğunu belirterek vatandaşları etkinliğe davet etti.

