        Havza 5. Kitapları Günleri başladı

        Havza Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Havza Kitapları Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap günlerinin açılışı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından kesilen kurdele gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, düzenlenen kitap günlerinin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına önemli olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde okuma kültürünü arttırmamız lazım. Bunun için de çocuklarımızı okumaya teşvik etmek önemli. İnşallah çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmasında bir nebze de olsa katkımız olur." dedi.

        Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, belediye olarak çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlaşımız kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimiz hayırlı olsun. Amacımız ilçemizde kitap okuyan nesiller yetiştirmek." dedi.

        Açılışın ardından Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz kitap stantlarını gezerek kitapları incelediler. Öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz isteyen öğrencilere kitap imzaladılar.

        Kaymakam Ayvat bazı öğrencilere istedikleri kitapları hediye etti. Ayrıca etkinlikte öğrencilere Havza Belediyesi tarafından Türk Büyükleri isimli kitap hediye edildi.

        Kitap Günleri'nin ilk gününde stantları Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'in yanı sıra Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
