Havza 5. Kitapları Günleri başladı

Havza Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Havza Kitapları Günleri" başladı.



Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap günlerinin açılışı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından kesilen kurdele gerçekleştirildi.



Açılışta konuşan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, düzenlenen kitap günlerinin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına önemli olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde okuma kültürünü arttırmamız lazım. Bunun için de çocuklarımızı okumaya teşvik etmek önemli. İnşallah çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmasında bir nebze de olsa katkımız olur." dedi.



Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, belediye olarak çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlaşımız kapsamında düzenlediğimiz etkinliğimiz hayırlı olsun. Amacımız ilçemizde kitap okuyan nesiller yetiştirmek." dedi.



Açılışın ardından Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz kitap stantlarını gezerek kitapları incelediler. Öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz isteyen öğrencilere kitap imzaladılar.



Kaymakam Ayvat bazı öğrencilere istedikleri kitapları hediye etti. Ayrıca etkinlikte öğrencilere Havza Belediyesi tarafından Türk Büyükleri isimli kitap hediye edildi.



Kitap Günleri'nin ilk gününde stantları Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'in yanı sıra Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci ziyaret etti.

