Kamu alımlarına yönelik DMO toplantısı Samsun'da gerçekleştirildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü iş birliğinde kamu alımlarına yönelik "Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.



TSO'da yapılan toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirmek, yeni tedarikçilerin sisteme dahil edilmesini sağlamak ve iş fırsatlarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kamu alım süreçleri ve tedarikçi ilişkileri ele alındı.



Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kamu alımları ve tedarik süreçlerinin firmalar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şöyle devam etti:





"Kamu alımları ve tedarik süreçleri, firmalarımızın büyümesi, sürdürülebilirliği ve yeni pazarlara erişimi açısından kritik bir alan oluşturmaktadır. Devlet Malzeme Ofisi, yürüttüğü çalışmalarla hem kamu tarafında etkinliği artırmakta hem de özel sektör için yeni iş fırsatları oluşturmaktadır."



DMO Genel Müdür Yardımcısı Kemaleddin Metin ise toplantının yalnızca bir tanıtım faaliyeti olmadığını vurgulayarak, "Bu buluşma, kamu merkezi alım ekosistemini paydaşlarla birlikte daha güçlü hale getirmeyi amaçlayan stratejik bir adımdır. Kurum olarak 100. yılımızı 'gelenekten geleceğe yenilikçi dönüşüm' vizyonuyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.



DMO'nun kamu alımlarında güven, şeffaflık ve verimliliğin merkezi konumunda olduğunu dile getiren Metin, son dönemde paydaşlarla daha yakın çalışan, sahada aktif rol alan ve değer üreten bir yapıya dönüştüklerini belirtti.



Yeni dönemde kamu kurumlarının DMO üzerinden alımlarını artırmaya yönelik düzenlemelerin gündemde olduğunu aktaran Metin, bu adımın, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını, aynı zamanda firmalar için daha sürdürülebilir ve düzenli bir pazar oluşturacağını aktardı.



Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince de Samsun'un sanayi, tarım, ticaret ve lojistik altyapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.



Toplantıda, DMO yetkilileri tarafından satın alma süreçleri, tedarik usulleri, katalog uygulamaları, müteferrik alımlar, tedarikçi kayıt süreçleri ve Sağlık Market uygulaması hakkında katılımcılara bilgi verildi.



Konuşmalarda firmaların DMO ile çalışma usulleri, ihalelere katılım süreçleri ve tedarikçi olma şartları da detaylı şekilde ele alındı.

