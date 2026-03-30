Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        OMÜ'de "Sıfır Atık Hackathonu" ile atıklar sanata dönüştü

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık Hackathonu", öğrencilerin yoğun katılımı ve yaratıcı projeleriyle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve "Atıktan Sanata" temasıyla hayata geçirilen yarışmada öğrenciler, plastik, cam, metal, kağıt ve tekstil gibi farklı atık türlerini kullanarak estetik ve işlevsel tasarımlar ortaya koydu.

        Yarışma sürecinde problem çözme ve kaynakları verimli kullanma becerilerini sergileyen öğrencilerden Hamza Tokuç birinci, Melih Can Şağban ikinci, Murat Mansur ise üçüncü oldu.

        Ödül töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sürdürülebilir bir geleceğin ancak bilinçli bireyler ve güçlü kurumsal politikalarla inşa edilebileceğini vurguladı.

        Üniversitelerin topluma örnek olması gerektiğini belirten Rektör Aydın, "Doğal kaynakların hızla tükendiği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle atık yönetimi, sürdürülebilir kampüs hedefimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Sıfır atık yaklaşımı günümüz dünyasında bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

        Rektör Aydın, sürdürülebilirlik vizyonunu çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele aldıklarını, bu sürecin enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi uygulamalarla desteklendiğini kaydetti.

        Kampüs genelinde yürütülen geri dönüşüm modellerine de değinen Aydın, şöyle devam etti:

        "Üniversitemizde atıkları bir yük olarak değil, değerlendirilebilir bir kaynak olarak görüyoruz. Bu anlayışla geri dönüşüm süreçlerini etkin şekilde uyguluyor, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan verimli sonuçlar elde ediyoruz."

        Etkinlikler kapsamında ayrıca kampüsteki atık yönetimi sistemlerinin tanıtımı yapıldı. OMÜ Yaşam Merkezi'ndeki depozito iade makinesi ve Fen Edebiyat Fakültesindeki kompostlaştırma ünitesi öğrencilere yerinde tanıtılarak, atıkların nasıl ekonomik değere ve toprak iyileştirici doğal ürünlere dönüştürüldüğü uygulamalı olarak gösterildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

