Samsun'da öğrencilerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 AE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait bir midibüs, Otogar yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.