Samsun'da otomobilin çarptığı 82 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nurettin Gündoğdu (75) idaresindeki 34 FK 3662 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Baydemir'e (82) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Baydemir, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü Gündoğdu adliyeye sevk edildi.

