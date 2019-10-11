Çarşamba’da fuhuş çetesi çökertildi Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan operasyonda “fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık yapmak ve yer temin etmek” suçlarından 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak soruşturmayı büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştiren Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler T.N., N.D., A.K., E.T., A.K., C.K., M.B., E.Ş. ve B.G.’nin fuhuş için aracılık yaptıkları, fuhşa teşvik ve yer temin ettikleri bilgisine ulaştı.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı Çarşamba Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden T.D., E.K., A.K. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:10

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:09

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.