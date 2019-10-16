Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi SamsunOrdu kara yolu 36. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 52 AAK 361 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 71 yaşındaki Temel Şahin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

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