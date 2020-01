Efsanevi güreşçi Yaşar Doğu'yu öğrencisi anlattı: "O mükemmel bir hocaydı"

"Annem benim her şeyim"

Efsanevi güreşçi Yaşar Doğu'yu 84 yaşındaki öğrencisi Aziz Güven anlattı. Güven, “O mükemmel bir hocaydı” dedi.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Samsunlu güreşçi Yaşar Doğu’nun vefatının 59. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Samsun’un Kavak ilçesi Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nde yapılan tören Yaşar Doğu’nun hatırasını yaşatmak ve örnek ve sporcu kişiliğini genç sporculara aktarmak amacıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan törende efsane güreşçinin hayatı anlatıldı. Anma töreninde önce Kur’anı Kerim okundu, sonrasında protokol konuşmaları yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Yaşar Doğu belki aramızdan ayrıldı ama onun manevi şahsiyeti gençler üzerinde hala devam ediyor. Bizim güreş eğitim merkezimizdeki her bir sporcunun metaforu Yaşar Doğu’dur” dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Yaşar Doğu sadece 47 yıllık bir yaşamında sporculuğunun dışında ahlaki yönüyle de öne çıkmış büyük bir cevherdi. Allah gani gani rahmet eylesin. 59. ölüm yıl dönümü için burada toplandık. O sadece Kavak’a mahsus bir değer değil hem Samsunumuzun hem ülkemizin bir değeridir” diye konuştu.

Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, “Bu törenin organizasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşar Doğu memleketine aşık Türkiye’ye aşık bu doğrultuda hizmet için canını vermiş bir spor adamıdır” şeklinde konuştu.



"Gençlere anlatmamız lazım"

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Biz bu programları her yıl yapıyoruz, yapmamız da gerek. Çünkü şuna inanıyoruz: Türk milletinin millet yapan değerler var. Bunların başında tabii ki yüce dinimiz ve kültürümüz geliyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Yunus Emre, Atatürk ve Samsun’da da Yaşar Doğu var. Bunları gençlere anlatmamız lazım. Bir millet olmak kolay değil” şeklinde konuştu.



"O mükemmel bir hocaydı”

Yaşar Doğu’yu anlatan 84 yaşındaki öğrencisi Aziz Güven, “Yaşar Doğu dünyanın tek adamıydı. Güreşinde olsun namusunda olsun sporcuları olsun. Çok sporculara emek verdi. Dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkardı. Ben de onun talebesiyim. Yaşar Doğu gelir buralardan toplar güreşlere götürürdü, pehlivan yapardı. Onların en iyisini alırdı. O mükemmel bir hocaydı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından milli sporcular Yaşar Doğu için yazdıkları şiirleri okudu. Yaşar Doğu kitabının yazarı Ahmet Seven güreşçinin hayatından anekdotlarla onu anlatan bir konuşma yaptı. Ardından Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Yaşar Doğu’nun kullandığı teknikleri kullanarak bir gösteri yaptı. Gösteriyi takiben Samsun Valisi Osman Kaymak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı kazanmış sporcuları ödüllendirdi.

Anma programı ödül töreni ile son buldu.

