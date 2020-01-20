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Havza'da kazanın olduğu yerde anma

İHA

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği kazanın 31. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Programa katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Samsunspor'un o yıllarda destan yazdığını belirtti.

Havza'da kazanın olduğu yerde anma

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989’da Havza ilçesinde geçirdiği kazanın 31. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Programa katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Samsunspor’un o yıllarda destan yazdığını belirtti.
Samsunporlu futbolcular Malatya deplasmanına gitmek için yola çıkan takım otobüsünün Havza’da kamyonla çarpışması sonucunda uçuruma yuvarlanmış kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Kaza yerinde düzenlenen etkinlik ile hayatını kaybeden futbolcular anıldı. Anma programına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Anadolu Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) Başkan Vekili Ergin Gümüşçü, CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Havzalı Şirinler Grubu Başkanı Emre Aysan ve taraftarlar katıldı.
Grup adına açıklama yapan Emre Aysan, kaza günü ve sonrası yaşanalar hakkında bilgiler aktardı. Aysan, 30 yıl önceki kazada hayatlarını kaybedenlerin Samsun ve Türk sporunu büyük bir yasa boğduğunu kaydederek, “Şirinler Grubu olarak bu acı günümüzü unutmayacağımızı belirtir, hayatını kaybeden hocamız ve futbolcularımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileriz” dedi.

"Samsunsporumuzun Süper Lig'e çıkacağı konusunda hiçbir şüphemiz yok"
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Samsunspor'un o yıllarda destan yazdığını belirterek, “Bu elim kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralandı veya sakat kaldı. Bu elim kazada vefat oyuncularımıza Allah’tan rahmet dilerim. İlçemiz tarihinde ve hafızlarımızda 20 Ocak 1989 tarihi bu acı olayı hatırlatmaktadır. Bizler her zaman Samsunsporumuzun yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Samsunsporumuzun Süper Lig'e çıkacağı konusunda hiçbir şüphemiz yok, yollarında başarılar diliyorum" diye konuştu

SAMSUN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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