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Canik hükümet konağına kavuşuyor Canik Hükümet Konağı, eski cezaevi alanına inşa edilecek

İHA

Eski cezaevi alanında inşa edilecek olan Canik Hükümet Konağı projesinde sona doğru gelindi.

Canik hükümet konağına kavuşuyor Canik Hükümet Konağı, eski cezaevi alanına inşa edilecek

Eski cezaevi alanında inşa edilecek olan Canik Hükümet Konağı projesinde sona doğru gelindi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile Toplu Konut İdaresine(TOKİ) ait olan eski cezaevi alanı İçişleri Bakanlığına Canik Hükümet Konağı için tahsis edildi. Yakın zamanda inşaatına başlanacak Canik Hükümet Konağı, modern ve geleneksel mimarisiyle ilçenin şehir kimliğinin oluşmasına katkı sağlayacak.

“Yakın bir zamanda hükümet konağı yapım çalışmaları başlayacak”
Canik Hükümet Konağı alanında incelemelerde bulanan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hükümet konağı binası olmayan ender ilçelerden birisiyiz. İlçemizde büyük eksikliğini hissettiğimiz hükümet konağımızın yer tahsisini milletvekillerimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle tamamladık. Kuzey Yıldızı Mahallemizde Medicana Hastanesi karşısında bulunan, eski cezaevi arsası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde maliye hazinesine devredildi. Toplu Konut İdaresinin başkanlık oluru ile konut ve ticaret alanı plan değişikliği yapılarak yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanın kaymakamlık binası alanı olarak plan değişikliği yapıldı. Bu alanda zemin etütleri yapıldı. Ödeneği İçişleri Bakanlığımız tarafından Valiliğimize aktarıldı. Bir kaç ay içerisinde ihale aşaması tamamlanmış olacak. İnşallah yakın bir zamanda hükümet konağı yapım çalışmaları başlayacak” dedi.

Tüm kamu kurumları aynı binada olacak
Başkan Sandıkçı açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“Canik Kaymakamlığı ve bağlı kamu kurumları, hükümet konağı olmadığı için 15 yıldır farklı ilçelerde, farklı noktalarda, kiralık binalarda ilçe halkına hizmet veriyordu. İlçemiz halkı da kamu kurumlarının farklı yerlerde olmasından dolayı işlemlerini yapmakta zorluk yaşıyor. Bir kaç ay içerisinde temelini atacağımız hükümet konağımızla ilçe halkımızı bu zorluktan kurtarmış olacağız. Modern ve geleneksel mimarisiyle ilçemizin şehir kimliğinin modernleşmesine katkı sağlayacak hükümet konağımız Canik ilçemizin merkez noktası olan, tüm Canikli vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşabileceği bir yerde yapılacak. İlçe halkımız rahatlayacak. İş ve işlemlerini çok daha çabuk ve rahat yapmış olacaklar. Yapımına başlanacak olan hükümet konağımızın ilçemiz halkına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İlçemiz hükümet konağı, millet bahçesi, şehir hastanesi ve ticaret merkezleriyle tam bir yaşam kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.”
Sandıkçı, projede emeği geçen herkese teşekküre etti.

SAMSUN

30 Ocak 2020 Perşembe

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