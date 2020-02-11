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Bafra'da "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği

İHA

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üç yıldır yürütülen "Samsun İçin Okuma Vakti" projesine daha kalıcı eserler vermek üzere Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği kapsamında kitap toplama kampanyası başlattı.

Bafra'da "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üç yıldır yürütülen "Samsun İçin Okuma Vakti" projesine daha kalıcı eserler vermek üzere Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği kapsamında kitap toplama kampanyası başlattı.
Bafra Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında ilçe genelinde gezici kütüphaneler oluşturmak adına "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap", "Okuduysan Paylaş” sloganıyla kitap toplama kampanyası başlatıldı. Altınkaya Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen kitap toplama kampanyasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yüksel Aydın, “20172018 eğitimöğretim yılında başladığımız ‘Samsun Okuma Vakti’ projemizin 3. yılında hedefimiz 1 milyon kitap toplayarak il genelinde ‘Samsun Okuma Vakti’ kütüphaneleri kazandırmak. Kampanya kapsamında 'Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap', 'Okuduysan Paylaş' diyor, toplumun her kesiminden bağış bekliyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Genelde romandaki eserler beyaz perdeye aktarılır, onu en iyi orada göreceksiniz. Okuduğunuz bir romanın filimini seyrettiğiniz zaman kitabın ne kadar derin olduğunu fark edeceksiniz. Kitabın çok ciddi derinliği var. Öğrenciler kitap okumak için bahane aramasınlar çünkü en çok okumaya vakit bulacakları zaman okul okurken. Lisede ve üniversitede okurken kendi hayatımızda bunu fark ettik. Lisede ve üniversitede okuduğumuz kitabı normal hayatta okuyamadık. İşi bahane ettik, gücü bahane ettik ama okul zamanında o gürültünün içerisinde çok daha fazla kitap okuduk, onun zevkine vardık. Özellikle öğrenci kardeşlerime tavsiyem okul hayatınızda mutlaka değişik kitaplar okuyun. Kitap insanın ufkunu ve zekasını açıyor, anlama kabiliyetini geliştiriyor. O yüzden kitap okumak önemli” diye konuştu.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise, "Medeniyetimiz okumaya büyük bir önem verir. Ben ne öğrendim ise öğretmenlerimden öğrendim. Onları örnek aldım, rol model olarak onlarım gördüm. Onlar bize kitap okumayı öğretti. Biz büyük bir medeniyetiz. Varlığımız, belli bir vizyonumuz ve belli bir misyonumuz var. Bunu devam ettirebilmemiz için çok fazla kitap okuyup kendi kişisel gelişimizi sağlamamız gerekir. Onun için ulu önder Atatürk, geleceği, bu ülkeyi ve bu Cumhuriyeti siz gençlere emanet etti. Çünkü o biliyordu ki, gençler kendilerini daha çok geliştirecekler, daha çok okuyacaklar, onlara verilen misyonla Cumhuriyeti daha ileriye götüreceklerdir. Atalarımızın bizlerden bekledikleri bunlar. Çocuklarımızın da bizden istedikleri bunlar" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardın protokol üyeleri ve kampanyaya katılan daire amirleri, öğrenciler yanlarında getirdikleri kitapları kitap toplama kutusuna atarak bağış kampanyasının startını verdiler.
Kampanya çerçevesinde 1 gezici kütüphane, 1 merkez kütüphane, 100 mobil kütüphane, bin mini kütüphane ve 1 milyon kitap kazandırılması hedeflenmekte.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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