Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun İl İdare Kurulu toplandı 28 Mart saat 17.00'den sonraki otobüs seferleri iptal oldu

İHA

Samsun İl İdare Kurulu Vali Osman Kaymak başkanlığında toplandı

Samsun İl İdare Kurulu toplandı 28 Mart saat 17.00'den sonraki otobüs seferleri iptal oldu

Samsun İl İdare Kurulu Vali Osman Kaymak başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam yeni korona virüsü önlemlerini açıklamasının ardından, Samsun İl İdare Kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıyla ilgili Samsun Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı talimatları doğrultusunda, Valimiz Osman Kaymak'ın başkanlığında İl İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, devletimizin almış olduğu kararlar çerçevesinde ilimizde alınacak ilave önlemler ile ilerleyen süreçte takip edilecek uygulamalar, değerlendirildi. Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle daha önce planlanan 28 Mart saat 17.00'den sonraki otobüs seferleri iptal olmuştur. Bu tarihten sonraki seferler valiliğimizin izniyle yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız, şehirler arasında yolculuk yapması için otogarda görev yapan Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi talebinde bulunacaklardır” denildi.
Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer kurul üyeleri hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi sitelerinde dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Sanayi sitelerinde dezenfeksiyon
(Görüntülü) Samsun'da yangın paniği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Samsun'da yangın paniği
Evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Hedef 25 bin maske Gönüllü eğitmenlerin maske seferberliği
YEREL HABERLER Hedef 25 bin maske Gönüllü eğitmenlerin maske ...
(Görüntülü) ÇEYİZ ATÖLYESİNİ KAPATTI, EVİN MUTFAĞINDA MASKE DİKİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇEYİZ ATÖLYESİNİ KAPATTI, EVİN MUTFAĞINDA ...
Samsun'da eğitim telekonferansla devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun'da eğitim telekonferansla devam ediyor
Çeyiz atölyesini kapattı, evin mutfağında maske dikiyor
YEREL HABERLER Çeyiz atölyesini kapattı, evin mutfağında maske ...
Şehit eşinden hüzünlü paylaşım "Her sabah bu balkondan seni yolcu etmeyi, akşam ise dönüşünü beklemeyi özledim"
YEREL HABERLER Şehit eşinden hüzünlü paylaşım "Her sabah bu ...
Samsun’da yazlıkta yangın çıktı
YEREL HABERLER Samsun’da yazlıkta yangın çıktı
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Alaçam'a "Vefa Sosyal Destek Hattı”
YEREL HABERLER Alaçam'a "Vefa Sosyal Destek Hattı”
Başkan Sandıkçı: “Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Vatandaşlarımızın her zaman ...
Samsun’da bin 488 işletmeye 3 milyon 4 bin 775 TL koyun keçi desteği
YEREL HABERLER Samsun’da bin 488 işletmeye 3 milyon 4 bin 775 TL ...
Başkan Kılıç: “Tedbir bizden, takdir Allah’tan” Başkan Kılıç’tan Bafralılara anonslu uyarı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Tedbir bizden, takdir ...
‘Gün Birlik Olma Günü’ Türkiye'ye örnek oldu Tekkeköy Belediyesinin projesine destek çığ gibi büyüyor
YEREL HABERLER ‘Gün Birlik Olma Günü’ Türkiye'ye örnek oldu Tekkeköy ...
Çocuğun bulunduğu ortamlarda korona virüsü konuşmalarına dikkat
YEREL HABERLER Çocuğun bulunduğu ortamlarda korona virüsü ...
Başkan Özdemir'den il dışından gelenlere çok önemli uyarı: "14 gün kuralına uyun”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir'den il dışından gelenlere çok önemli ...
(Görüntülü) SAMSUN Karantina altında olan öğrenciye sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN Karantina altında olan öğrenciye ...
İşte Anadolu insanı: “Sizde yanlış olmaz” Yaşlı adamın görevliye verdiği cevap herkesi duygulandırdı
YEREL HABERLER İşte Anadolu insanı: “Sizde yanlış olmaz” Yaşlı ...
Karantinadaki öğrenciye sürpriz doğum günü
YEREL HABERLER Karantinadaki öğrenciye sürpriz doğum günü
Vefa hattı Bafra’da devrede
YEREL HABERLER Vefa hattı Bafra’da devrede
Atakum’da ‘can dostlar’ unutulmadı Sevimli dostlar için toplumsal dayanışma
YEREL HABERLER Atakum’da ‘can dostlar’ unutulmadı Sevimli dostlar ...
Samsun’da karantinadan renkli görüntüler Böyle karantina görülmedi 13 öğrencinin test sonucu negatif çıktı Konser düzenlendi, bir öğrencinin doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Samsun’da karantinadan renkli görüntüler Böyle ...
Korona virüsten korunayım derken, cilt sorunu yaşamayın Kuruyan ellerinizi nemlendirmeyi unutmayın
YEREL HABERLER Korona virüsten korunayım derken, cilt sorunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X