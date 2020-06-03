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Tersakan Irmağı temizlendi

İHA

Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Tersakan Irmağı yatağında oluşan bitki oluşumunun taşkın riski oluşturması üzerine yaklaşık bin 500 metrelik bir alanda Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Havza Belediyesinin de destek verdiği temizlik çalışmalarını tamamlandı.

Tersakan Irmağı temizlendi

Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Tersakan Irmağı yatağında oluşan bitki oluşumunun taşkın riski oluşturması üzerine yaklaşık bin 500 metrelik bir alanda Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Havza Belediyesinin de destek verdiği temizlik çalışmalarını tamamlandı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Tersakan Irmağı'nın ilçenin güvenliği açısından önem arz ettiğini belirterek, “Irmak yatağında zaman içerisinde oluşan bitki örtüsü taşkın riski taşımakta idi. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne yaptığımız yazışmalar neticesinde başlanan dere yatağında temizliği çalışmaları sona erdi. Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması önemli. Ayrıca yapılan çalışmalar ile bölge daha güzel bir görüntüye sahip oluyor. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüze çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizde belediye olarak üzerimize düşeni yaptık. İnşallah kısa süre zarfında ilçe merkezimizden geçmekte olan Hacı Osman Deresinde de temizlik çalışmasına başlanacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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