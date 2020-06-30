247 genç hekime online mezuniyet 247 genç hekim online törenle yemin ederek mesleğe ilk adımı attı

– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi tarafından 8 mezunun temsili katılımı ve tüm mezunların online ortamdan takip etmesine imkan veren bir sistemle canlı yayında 20192020 eğitimöğretim yılı mezuniyet ve yemin töreni gerçekleştirildi.

OMÜ Tıp Fakültesi bu yıl 42. dönem mezunlarını verdi. Fakülteden bu yıl Türkçe Tıp Programından 202, İngilizce Tıp Programından 45 olmak üzere 247 mezun genç, hekimler ordusuna katıldı. Korona virüsü nedeniyle önceki yıllarda olduğu şekilde bir tören düzenleyemeyen fakülte bu yıl farklı bir çözüm uyguladı. Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonunda az sayıda öğrenci, veli ve akademisyenin katılımıyla canlı yayınlanan bir etkinlik yapıldı. Etkinlikte programlarda dereceye giren 6 öğrenci ve tüm öğrencileri temsilen 2 öğrenciye diplomaları takdim edildi. Bölümünü birincilikle bitiren öğrenciler mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Tören Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir’in konuşması ile başladı. Dağdemir yaptığı konuşmada, “Sevgili genç hekim arkadaşlarım, sizler bir hekimde olması gereken bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olarak tıp sanatını icra etmek üzere mezun oluyorsunuz. Ondokuz Mayıs'lılık ruhu ile sizlerin de önceki mezunlar gibi fakültemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden hür iradenizle karar vererek mesleğinizi insanlık yararına en iyi şekilde uygulayacağınızdan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözüne yakışır hekimler olacağınızdan hiç şüphemiz yok” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Bazı üniversiteler bunu zorunlu tuttular. Bazı üniversiteler uzaktan birkaç ödevle bunu tamamlayalım, dediler. Bazı üniversiteler de bizim gibi gönüllülüğe bıraktılar ve intern öğrencilerimizin yüze yakını gelip üniversitemizde bu sürecin kalan kısmını tamamladılar ki kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü hayata atıldıklarında eksiği tamamlamak biraz daha zaman alıcı, burada bu eksiklikleri gidermekse daha kolay diye düşünüyorum. Hepinize gönülden başarı ve sağlık diliyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunu bir doktorun hem iyi bir hekim olarak vatandaşımızın isminden bahsetmesi hem de onun iyi bir insan, güvenilir bir insan olduğunu duymayı çok istiyoruz” diye konuştu.

Ardından Rektör Bilgiç tarafından dönem birincisi öğrencilere diplomaları takdim edildi. Diğer öğrencilere ise Tıp Fakültesi dekan ve dekan yardımcıları ile öğretim üyeleri tarafından tarafından bu takdim yapıldı. Diplomalarını almaya gelen öğrencilerle akademisyenler arasında korona virüsü nedeniyle kullanılan selamlaşma biçimleri gülümsetti. Dirsek ve ayak topuğu ile selamlaşmalar ve Uzak Doğu milletlerine has hiç temassız yapılan selamlaşmalar kullanıldı.

Mezun olan diğer öğrenciler ise törene online ortamda bağlanarak takip ettiler. Mezun öğrenciler törenin düzenlediği salon ve kendi katıldıkları yerlerden eş zamanlı olarak yeminlerini ederek mesleğe ilk adımlarını attılar. Keplerini havaya atarak sevinçlerini göstermeyi de ihmal etmediler.

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