Canik’te “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi” devam ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Evimizin, çevremizin, ülkemizin ve dünyamızın temizliği, kendi sağlığımız, kendi huzurumuz, mutluluğumuz için önemli olduğu kadar, gelecek nesillerimizin sağlığı ve mutluluğu için de o derece önemlidir” dedi.

Canik’te “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun” isimli proje, Canik Belediyesi tarafından bir program dâhilinde mahallelerde devam ediyor. Canik Belediyesi “Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projesi” kapsamında bu hafta Hacıismail Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında mahalle halkını bilgilendirdi. Hacıismail Mahallesi etraflıca mıntıka temizliğinin ardından, sokaklar antibakteriyel sabunlu suyla yıkandı. Sokakların yıkanmasının ardından dezenfekte edilerek mahalle insanın kullanımına sunuldu.

Özellikle son günlerde tüm dünyada gündem olan salgın hastalık riskine karşı temizliğin her zamankinden çok daha önemli olduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Pandemiyle mücadele kapsamında ara verdiğimiz ‘Sokağım Evim Kadar Temiz Olsun Projemize’ normalleşme süreciyle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekiplerimiz proje kapsamında sizlerin de gördüğü gibi mahallemizde detaylı mıntıka temizliği ile birlikte bütün sokakları yıkayarak, ardından dezenfekte ederek siz mahalle sakinlerimizin sağlıklı bir şekilde kullanmaları için gerekli çalışmaları tamamladılar. Çalışma arkadaşlarıma bu anlamda teşekkür ediyorum. Özellikle salgın hastalığın yayılma riskine karşı temizliğin ne kadar önemli olduğunu son günlerde ülke olarak dünya olarak daha iyi anlamış olduk. Kişisel temizliğimizle birlikte, evimizin, bahçemizin temizliğine gösterdiğimiz ilgiyi, önemi mahallemize, sokaklarımıza caddelerimize, parklarımıza, bahçelerimize, piknik alanlarımıza göstermek zorundayız” dedi.

Çevremizin, ülkemizin, dünyamızın temizliği kendi sağlığımız, kendi huzurumuz için önemli olduğu kadar gelecek nesillerimizin sağlığı, huzuru, mutluluğu için de o derece önemlidir diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kendi özel kullanım alanlarımıza gösterdiğimiz ilgiyi ortak kullanım alanlarına da göstermeliyiz. Kendi sağlığımız için, gelecek nesillerimizin sağlığı için, çevremizdeki diğer canlıların sağlığı için, çevremizi evlerimiz kadar, bahçelerimiz kadar temiz tutmalıyız. Kendimiz temizlik ve hijyen kurallarına uyduğumuz gibi uymayanları da uyarmalıyız” ifadelerini kullandı.

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